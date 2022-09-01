Amnesty International искажает реальную картину преступлений россии против Украины - Минобороны

18:13 04 августа Киев, Украина





Резников подчеркнул, что причина, почему сотни тысяч украинцев до сих пор живы и имеют дом, – это самоотверженные героические действия Сил обороны Украины. Комментируя отчет Amnesty International , в котором говорится, что ВСУ размещают оружие в жилых районах, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что попытка даже вскользь сравнить неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, является свидетельством потери адекватности и способом уничтожить свой авторитет.Резников подчеркнул, что причина, почему сотни тысяч украинцев до сих пор живы и имеют дом, – это самоотверженные героические действия Сил обороны Украины.

"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям россии как государства-террориста - это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали", - говорит министр.

Резников напомнил, что Украина всесторонне анализирует и дает оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют обязательства правового государства.

“Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю”, – подытожил глава Минобороны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что кроме всего прочего, отчет не учитывает ряд факторов войны рф против Украины.

"Без контекста, если мы говорим о голых действиях, объективной оценка не будет. Если такие факты есть у международных организаций, наши правоохранительные органы, готовые выяснять обстоятельства. Нужно обратить внимание, такие исследования не учитывают ряд факторов, то, что россияне используют тактику захвата и удержания населенных пунктов. Пока мы будем ждать российского врага в поле, как это нам советуют, россияне займут все наши дома, украинские города и села", — добавила заместитель министра обороны.

Доклад Amnesty International , в котором авторы обвинили украинских военных в размещении систем вооружения в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах, вышел 4 августа. Публикация вызвала неоднозначную реакцию среди украинских правозащитников, журналистов и дипломатов, многие из которых называли манипулятивным исследование.

"Такое поведение Amnesty International – это не о поиске и донесении миру правды . Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой; между страной, сотнями и тысячами уничтожающей гражданское население, города, территории и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ, спасая континент от этого нашествия. Поэтому прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты”, – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба .

Комментируя исследования, в украинском офисе Amnesty International напомнили, что фиксированием фактов и подготовками материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International.



Также отметили, что организация признала вторжение России на территорию Украины актом агрессии и грубым нарушением Устава ООН, являющимся преступлением в соответствии с международным правом.