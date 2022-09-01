Amnesty International искажает реальную картину преступлений россии против Украины - Минобороны

Комментируя отчет Amnesty International, в котором говорится, что ВСУ размещают оружие в жилых районах, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что попытка даже вскользь сравнить неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, является свидетельством потери адекватности и способом уничтожить свой авторитет.
Резников подчеркнул, что причина, почему сотни тысяч украинцев до сих пор живы и имеют дом, – это самоотверженные героические действия Сил обороны Украины.
Резников подчеркнул, что причина, почему сотни тысяч украинцев до сих пор живы и имеют дом, – это самоотверженные героические действия Сил обороны Украины.
Резников напомнил, что Украина всесторонне анализирует и дает оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют обязательства правового государства.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что кроме всего прочего, отчет не учитывает ряд факторов войны рф против Украины.
Доклад Amnesty International, в котором авторы обвинили украинских военных в размещении систем вооружения в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах, вышел 4 августа. Публикация вызвала неоднозначную реакцию среди украинских правозащитников, журналистов и дипломатов, многие из которых называли манипулятивным исследование.
Комментируя исследования, в украинском офисе Amnesty International напомнили, что фиксированием фактов и подготовками материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International.
Также отметили, что организация признала вторжение России на территорию Украины актом агрессии и грубым нарушением Устава ООН, являющимся преступлением в соответствии с международным правом.
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