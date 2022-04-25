Украинцы перечислили 554 миллиона гривен в поддержку ВСУ
13:11 25 апреля Киев, Украина
Уже два месяца войны украинцы поддерживают нашу армию всеми возможными способами.
Украинцы не устают донатить и приближать Украину к победе и уже успели перечислить 554 млн из карт.
еПоддержка на ВСУ
через сервис Portmone.
«В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину мы совместно с Portmone сделали возможность перечислять 1000 грн. их более 554 миллионов — это средства с карточек еПоддержка", - говорится в сообщении на телеграмм-канале "Дия".
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