9 мая президент США подпишет закон о ленд-лизе

Джо Байден в скором времени подпишет указ предусматривающий отправку в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи.
Президент США Джо Байден подпишет законопроект о введении ленд-лиза для Украины уже 9 мая.
Об этом в пятницу, 6 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом в пятницу, 6 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Этот закон призван упростить оказание военной помощи Украине во время борьбы с Россией.
Псаки также подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеоконференции G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
Участники встречи обсудят последние события в войне РФ против Украины и ее глобальное влияние.
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