9 мая президент США подпишет закон о ленд-лизе

11:10 07 мая Киев, Украина

Джо Байден в скором времени подпишет указ предусматривающий отправку в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи.

 
Президент США Джо Байден подпишет законопроект о введении ленд-лиза для Украины уже 9 мая.

Об этом в пятницу, 6 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
 
"В понедельник президент подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине", - заявила Псаки.

Этот закон призван упростить оказание военной помощи Украине во время борьбы с Россией.

Псаки также подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеоконференции G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Участники встречи обсудят последние события в войне РФ против Украины и ее глобальное влияние.