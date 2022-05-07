9 мая президент США подпишет закон о ленд-лизе

11:10 07 мая Киев, Украина

Джо Байден в скором времени подпишет указ предусматривающий отправку в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи.





Об этом в пятницу, 6 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Президент США Джо Байден подпишет законопроект о введении ленд-лиза для Украины уже 9 мая.Об этом в пятницу, 6 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине", - заявила Псаки.



Этот закон призван упростить оказание военной помощи Украине во время борьбы с Россией.



Псаки также подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеоконференции G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.



Участники встречи обсудят последние события в войне РФ против Украины и ее глобальное влияние.