99-й день войны: защитники Украины уже уничтожили 30 850 оккупантов

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 2 июня, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Общие потери врага за время вторжения в Украину:
🔻личного состава - около 30 850 (+150) человек ликвидировано,
🔻танков ‒ 1363 (+2) ед,
🔻боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11) ед,
🔻артиллерийских систем – 661 (+2) ед,
🔻РСЗО - 207 (+0) ед,
🔻средства ПВО - 95 (+1) ед,
🔻самолетов – 210 (+2) ед,
🔻вертолетов – 175 (+0) ед,
🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),
🔻крылатые ракеты - 120(+0),
🔻корабли /катера - 13 (+0) ед,
🔻автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,
🔻специальная техника – 51 (+2).
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