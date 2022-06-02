99-й день войны: защитники Украины уже уничтожили 30 850 оккупантов

10:59 02 июня Киев, Украина

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 2 июня, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.



Общие потери врага за время вторжения в Украину:



🔻личного состава - около 30 850 (+150) человек ликвидировано,

🔻танков ‒ 1363 (+2) ед,

🔻боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11) ед,

🔻артиллерийских систем – 661 (+2) ед,

🔻РСЗО - 207 (+0) ед,

🔻средства ПВО - 95 (+1) ед,

🔻самолетов – 210 (+2) ед,

🔻вертолетов – 175 (+0) ед,

🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),

🔻крылатые ракеты - 120(+0),

🔻корабли /катера - 13 (+0) ед,

🔻автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,

🔻специальная техника – 51 (+2).