97-ая годовщина основания Турции: Зеленский поздравил Эрдогана
15:50 29 октября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский разместил пост в Twitter адресованный главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
и турецкому народу, с поздравлениями в честь 97-й годовщины основания страны.
"Искренне поздравляю Турцию, стратегического партнера Украины в вопросе обеспечения мира, стабильности и безопасности в Черноморском регионе, с 97-й годовщиной основания. Желаю уважаемому Президенту Реджеп Тайип Эрдоган и дружески турецкому народу успеха и процветания", - написал он.
Поздравление Зеленский продублировал на турецком языке.
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