97-ая годовщина основания Турции: Зеленский поздравил Эрдогана

"Искренне поздравляю Турцию, стратегического партнера Украины в вопросе обеспечения мира, стабильности и безопасности в Черноморском регионе, с 97-й годовщиной основания. Желаю уважаемому Президенту Реджеп Тайип Эрдоган и дружески турецкому народу успеха и процветания", - написал он.