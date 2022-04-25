93-я украинская бригада уничтожила российский вертолет Ка-52

12:08 25 апреля Киев, Украина

Украинские военнослужащие уничтожили российский вертолет Ка-52 в Харьковской области.

Детали произошедшего и фото с дрона опубликовала 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" в Facebook.

"Жаль было "Стингер" на них тратить, поэтому российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой", – рассказал офицер бригады.

"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага удачи не имели", – добавил он.

По его словам, вертолет упал далеко от их позиций, и подойти к нему украинские бойцы смогли только ночью:

"Днем летали туда дроном, чтобы рассмотреть его сгоревшие обломки поподробнее. Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 долларов, за которое заплатили еще при Совете".

Офицер уточнил, что оккупанты сейчас пытаются вести активный обстрел с помощью артиллерии и авиации в зоне его ответственности: "В нашем районе есть развязка, которую они пытаются захватить".