900 украинских морпехов завершили 6-месячное обучение в Великобритании

15:59 11 августа Киев, Украина





В ходе обучения украинские морпехи отрабатывали операции на воде на малых лодках и рейды на берег. Это первое такое обучение, проведенное Британией для украинских военных. Около 900 украинских морпехов прошли обучение в Великобритании в течение шести месяцев, сообщает Министерство обороны Великобритании. Обучение проходило под руководством Королевской морской пехоты и британских коммандос, а также при поддержке других партнеров.В ходе обучения украинские морпехи отрабатывали операции на воде на малых лодках и рейды на берег. Это первое такое обучение, проведенное Британией для украинских военных.

"Эта учебная программа от элиты, британских коммандос, поможет Украине развивать свою морскую пехоту и расширить ее возможности выполнять операции на море", - отметил министр обороны Бен Уоллес.

Каждая группа проходила пятинедельную программу тренировки с физической подготовкой, тактикой, тактической медициной, отработкой планирования операций. Обучение также включало использование разнообразного пехотного оружия, такого как NLAW, Stinger, минометы и беспилотники для ведения разведки. Учения завершались задачей с планированием и выполнением рейдов в дневных и ночных условиях.



Среди людей, которые проходили обучение, были много бывших гражданских без военного опыта, а также бойцы, которые уже имеют боевой опыт, но служили в других родах войск. Помимо британцев, инструкторами были также морпехи из Нидерландов.



Всего с начала 2022 года в Британии в рамках учебной программы при поддержке многих союзников прошли обучение более 20 тысяч украинцев. В начале 2023 года Великобритания пообещала продолжить программу и подготовить еще 20 тысяч бойцов.