8 мая президент Украины встретился с лидерами Большой семерки

10:40 09 мая Киев, Украина

На встрече лидеров G-7 с Президентом Украины было заявлено о недопущении победы России в войне с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в рамках G-7 заявил, что Украине для победы необходимы оружие, санкции и финансовая поддержка, передает пресс-служба Офиса президента.

«Как и во время Второй мировой войны, судьба свободы разрешается на поле боя. Следовательно, Украина должна получить все то оружие и все оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию», — сказал Зеленский.

Он обратил внимание, что Украина нуждается в ракетных системах залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS и другом вооружении, которое запрошивалось Украиной ранее.



Президент поблагодарил лидеров «Большой семерки» за «беспрецедентные санкции в интересах мира», но «война все еще продолжается».



Он предложил рассмотреть План действий по ужесточению санкций против россии, подготовленный специальной международной группой экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака.

«Никаких экспортно-импортных операций с россией! Пока россия тратит заработанные деньги на разрушение свободы в Украине и во всей Европе, демократический мир должен быть принципиальным в защите самого себя», — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что стране необходим план восстановления подобный Плану Маршалла, чтобы «мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни».

«Пока война продолжается, мы нуждаемся в ежемесячной поддержке на уровне от 5 до 7 миллиардов долларов. Когда война завершится, нужно будет восстанавливать разрушенное Россией более чем на 600 миллиардов долларов США. Это очень многое для нашего государства. Это невозможно для Украины», — подчеркнул президент Зеленский.

Лидеры «Большой семерки» по результатам саммита обнародовали совместное заявление, в котором говорится о «полной солидарности и поддержке мужественной защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности и ее борьбы за мирное, процветающее и демократическое будущее в пределах ее международно признанных границ, с правами и свободами, которыми много кто из нас пользуется сегодня», передает Интерфакс-Украина.

«С этой целью мы продолжим нашу постоянную военную и оборонную помощь Вооруженным Силам Украины, продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от киберинцидентов и расширять наше сотрудничество, в частности в сфере информационной безопасности. Мы и дальше будем поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности», – заявили лидеры.

Они отмечают, что «вместе с международным сообществом мы, «Большая семерка», оказали и пообещали дополнительную поддержку с начала войны в размере более 24 миллиардов долларов США на 2022 год и в дальнейшем как финансовыми, так и материальными средствами».



В ближайшее время будет увеличена коллективная краткосрочная финансовая поддержка, чтобы «помочь Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги своему населению».



Лидеры G-7 поддерживают открытие Многостороннего донорского счета Международного валютного фонда для Украины и заявление Европейского Союза о создании Трастового фонда солидарности Украины, а также пакет поддержки Украины Группы Всемирного банка и пакет устойчивости Европейского банка реконструкции и развития.



В заявлении подчеркивается, что «Большая семерка» продолжит противодействовать российской стратегии дезинформации, которая «намеренно манипулирует мировой, в том числе российской, общественностью, надеясь скрыть вину российского режима в этой войне».