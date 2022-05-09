8 мая президент Украины встретился с лидерами Большой семерки

На встрече лидеров G-7 с Президентом Украины было заявлено о недопущении победы России в войне с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в рамках G-7 заявил, что Украине для победы необходимы оружие, санкции и финансовая поддержка, передает пресс-служба Офиса президента.
Он обратил внимание, что Украина нуждается в ракетных системах залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS и другом вооружении, которое запрошивалось Украиной ранее.
Президент поблагодарил лидеров «Большой семерки» за «беспрецедентные санкции в интересах мира», но «война все еще продолжается».
Он предложил рассмотреть План действий по ужесточению санкций против россии, подготовленный специальной международной группой экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака.
Президент поблагодарил лидеров «Большой семерки» за «беспрецедентные санкции в интересах мира», но «война все еще продолжается».
Он предложил рассмотреть План действий по ужесточению санкций против россии, подготовленный специальной международной группой экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака.
Украинский лидер подчеркнул, что стране необходим план восстановления подобный Плану Маршалла, чтобы «мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни».
Лидеры «Большой семерки» по результатам саммита обнародовали совместное заявление, в котором говорится о «полной солидарности и поддержке мужественной защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности и ее борьбы за мирное, процветающее и демократическое будущее в пределах ее международно признанных границ, с правами и свободами, которыми много кто из нас пользуется сегодня», передает Интерфакс-Украина.
Они отмечают, что «вместе с международным сообществом мы, «Большая семерка», оказали и пообещали дополнительную поддержку с начала войны в размере более 24 миллиардов долларов США на 2022 год и в дальнейшем как финансовыми, так и материальными средствами».
В ближайшее время будет увеличена коллективная краткосрочная финансовая поддержка, чтобы «помочь Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги своему населению».
Лидеры G-7 поддерживают открытие Многостороннего донорского счета Международного валютного фонда для Украины и заявление Европейского Союза о создании Трастового фонда солидарности Украины, а также пакет поддержки Украины Группы Всемирного банка и пакет устойчивости Европейского банка реконструкции и развития.
В заявлении подчеркивается, что «Большая семерка» продолжит противодействовать российской стратегии дезинформации, которая «намеренно манипулирует мировой, в том числе российской, общественностью, надеясь скрыть вину российского режима в этой войне».
В ближайшее время будет увеличена коллективная краткосрочная финансовая поддержка, чтобы «помочь Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги своему населению».
Лидеры G-7 поддерживают открытие Многостороннего донорского счета Международного валютного фонда для Украины и заявление Европейского Союза о создании Трастового фонда солидарности Украины, а также пакет поддержки Украины Группы Всемирного банка и пакет устойчивости Европейского банка реконструкции и развития.
В заявлении подчеркивается, что «Большая семерка» продолжит противодействовать российской стратегии дезинформации, которая «намеренно манипулирует мировой, в том числе российской, общественностью, надеясь скрыть вину российского режима в этой войне».
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