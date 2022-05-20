G7 создадут Альянс, чтобы предотвратить глобальный голод

10:25 20 мая Киев, Украина

Многим странам Африки и Ближнего Востока грозит голод из-за войны россии против Украины и блокировки агрессором миллионов тонн украинского зерна.
 
Чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность министры развития стран G7 договорились о создании альянса, который организует как финансирование, так и сотрудничество стран по обеспечению населения мира, сообщает Spiegel.
 
Украина считается житницей Европы. Многие страны, в том числе страны Африки и Азии, зависят от дешевого импорта из Украины. Однако россия блокирует отгрузки пшеницы из страны морским транспортом. Эта динамика усугубляется запретом Индии на экспорт пшеницы. 
«Ужасные последствия агрессивной войны россии выходят далеко за пределы Украины», — заявила Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. —  Существует риск голода, потому что путин использует голод как оружие».
 