G7 создадут Альянс, чтобы предотвратить глобальный голод

10:25 20 мая Киев, Украина

Многим странам Африки и Ближнего Востока грозит голод из-за войны россии против Украины и блокировки агрессором миллионов тонн украинского зерна.

Чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность министры развития стран G7 договорились о создании альянса, который организует как финансирование, так и сотрудничество стран по обеспечению населения мира, сообщает Spiegel.

Украина считается житницей Европы. Многие страны, в том числе страны Африки и Азии, зависят от дешевого импорта из Украины. Однако россия блокирует отгрузки пшеницы из страны морским транспортом. Эта динамика усугубляется запретом Индии на экспорт пшеницы.