G7 согласовала механизм помощи для защиты инфраструктуры Украины - Reuters

Страны "Большой семерки" договорились о создании координационного механизма, который должен помочь Украине защитить свою критическую инфраструктуру.
В частности, речь идет о поддержке реконструкции систем энерго- и водоснабжения, пострадавших в результате российских обстрелов.
В частности, речь идет о поддержке реконструкции систем энерго- и водоснабжения, пострадавших в результате российских обстрелов.
Чиновник Госдепартамента США сообщил изданию на условиях анонимности, что указанный координационный механизм будет находиться в центре внимания G7 в ближайшие дни и недели.
Помощь, которая позволит Украине защитить себя от российских атак на гражданскую инфраструктуру и реагировать на них, включает, в том числе, системы ПВО, сказал американский чиновник.
Среди других тем, которые обсуждались на встрече, было углубление военного сотрудничества между россией и Ираном, а также давление со стороны Китая.
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