G7 согласовала механизм помощи для защиты инфраструктуры Украины - Reuters

18:09 04 ноября Киев, Украина

Страны "Большой семерки" договорились о создании координационного механизма, который должен помочь Украине защитить свою критическую инфраструктуру.



В частности, речь идет о поддержке реконструкции систем энерго- и водоснабжения, пострадавших в результате российских обстрелов.

"Мы будем твердо поддерживать Украину столько, сколько нужно. Сегодня мы создаем координационный механизм G7 , чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру", - заявили министры иностранных дел стран, входящих в G7, по результатам двухдневной встречи в немецком городе Мюнстер.

Чиновник Госдепартамента США сообщил изданию на условиях анонимности, что указанный координационный механизм будет находиться в центре внимания G7 в ближайшие дни и недели.

"Было немало дискуссий о том, какие страны могут предоставить отдельные системы и поддержку, что позволит Украине лучше оградить себя от БПЛА и ракетных атак", - отметил чиновник.

Помощь, которая позволит Украине защитить себя от российских атак на гражданскую инфраструктуру и реагировать на них, включает, в том числе, системы ПВО, сказал американский чиновник.



Среди других тем, которые обсуждались на встрече, было углубление военного сотрудничества между россией и Ираном, а также давление со стороны Китая.