G7 призывает как можно быстрее назначить новых членов Высшего совета правосудия

19:12 10 января Киев, Украина





Об этом сообщается в официальном Twitter послов "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине. Страны "Большой семерки" надеются, что Украина как можно быстрее назначит новых членов Высшего совета правосудия среди кандидатов, проверенных Этическим советом.Об этом сообщается в официальном Twitter послов "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине.

"Послы G7 с нетерпением ожидают, что съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия из числа кандидатов, проверенных Этическим советом", - говорится в сообщении.

Послы подчеркнули, что скорейшее начало работы Высшего совета правосудия является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции.



10 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ будет поддерживать евроинтеграционные намерения Украины, для чего предоставит украинскому правительству рекомендации по реформам в области права и борьбы с коррупцией.

"Для меня важно, чтобы даже в эту военную зиму мы не упустили из виду место Украины в нашей европейской семье. Украинцы ежедневно борются за право на независимую жизнь. Они видят свое будущее в Европе, в ЕС. Поэтому я тоже хотела бы поговорить о прогрессе Как федеральное правительство, мы хотим сделать Украине конкретные предложения по достижению прогресса в укреплении верховенства права, независимых институций и борьбы с коррупцией, а также в приближении к стандартам ЕС", — подчеркнула она.

В июне Европейская Комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата при условии соблюдения ряда шагов. Одним из условий было завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия Советом по этике и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.