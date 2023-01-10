G7 призывает как можно быстрее назначить новых членов Высшего совета правосудия

Страны "Большой семерки" надеются, что Украина как можно быстрее назначит новых членов Высшего совета правосудия среди кандидатов, проверенных Этическим советом.
Об этом сообщается в официальном Twitter послов "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине.
Об этом сообщается в официальном Twitter послов "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине.
Послы подчеркнули, что скорейшее начало работы Высшего совета правосудия является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции.
10 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ будет поддерживать евроинтеграционные намерения Украины, для чего предоставит украинскому правительству рекомендации по реформам в области права и борьбы с коррупцией.
В июне Европейская Комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата при условии соблюдения ряда шагов. Одним из условий было завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия Советом по этике и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.
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