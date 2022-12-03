G7, ЕС и Австралия установили граничную цену на российскую нефть

08:57 03 декабря Киев, Украина

Страны Большой семерки (G7) и Австралия установили потолок цен на нефть, экспортируемую из россии по морю, на уровне в $60 за баррель. Об этом сообщил Минфин США вечером в пятницу, 2 декабря.

"G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из россии", – говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что уровень предельной цены установлен достаточно высоким, чтобы сохранить для россии четкий экономический стимул продолжать продавать нефть на мировых рынках, а значит, "сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире".

"Цена в $60 установлена на исторически сложившемся для россии уровне, который выше себестоимости производства и сопоставим с ценами, по которым россия продавала нефть до войны в Украине", – говорится в документе.

В заявлении страны G7 напоминают, что "на следующей неделе Коалиция по вопросам предельной цены (G7, ЕС и Австралия – ред.) введет запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками сырой нефти российского происхождения, за исключением тех случаев, когда покупатели будут приобретать нефть по стоимости $60 или менее $60 за баррель".

При этом уточняется, что импортеры, приобретающие российскую нефть в рамках ценового предела, сохранят доступ к различным услугам в государствах-участниках коалиции, необходимых для осуществления торговли нефтью.

Кроме того, что с 5 февраля 2023 года запрет на такие услуги будет распространяться на морскую транспортировку нефтепродуктов российского происхождения за исключением продуктов, продаваемых в рамках установленного потолка цен, который будет отдельно объявлен до 5 февраля 2023 года.

Ранее российский президент Владимир путин предупредил о "тяжелых последствиях" из-за ограничения цен на нефть из рф.

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