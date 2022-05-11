76 день войны: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

19:11 10 мая Киев, Украина

Семьдесят шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Благодаря слаженой работе ВСУ удалось освободить населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

Главное на 18:00 10 мая:



▪️ На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы из минометов в приграничных районах участков местности вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.



▪️ На Слобожанском направлении с целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск дополнительно переместил на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.



▪️ На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление.



▪️ На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным. Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет.



▪️ Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.



▪ На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Удачи не имели.



▪️ В городе Мариуполь противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировании и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.



▪️ На территории Приднестровского региона Республика Молдова продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия на местности региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа русских войск продолжают находиться в завышенной степени боевой готовности.



▪️ Противник продолжает нести потери на территории Украины. По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород российской федерации. Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.