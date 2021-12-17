75 лет со дня атомной бомбардировки Нагасаки

Сегодня, 9 августа, в японском городе Нагасаки состоялась памятная церемония, посвященная жертвам атомной бомбардировки. Прошло 75 лет с того дня, как американские атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Народ Японии и всего мира не забыл ужаса той бомбардировки. Последствия того радиационного облучения люди ощущают до сих пор.

Во время памятной церемонии, перед собравшимися гражданами выступил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ. В своем выступлении Тауэ отметил, что "до людей в мире до сих пор не донесен истинный ужас ядерного оружия".

"Если человечество не осознает угрозу ядерного оружия до тех пор, пока его не применят вновь, наше положение будет продолжать оставаться затруднительным", - сказал он.

Тауэ призвал Россию и США сокращать ядерные вооружения.

"Пожалуйста, стремитесь разрушить растущую атмосферу недоверия и вместо этого укрепляйте доверительные отношения через диалог... Я прошу вас выработать реальный путь к ядерному разоружению на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в следующем году США и России", - сказал мэр Нагасаки. Он отметил, что в мире продолжается разработка нового ядерного оружия - более простого в применении и меньшего по размерам. "В результате угроза применения ядерного оружия становится все более реальной", - заявил Томихиса Тауэ.

Нагасаки стал вторым городом Японии после Хиросимы, на который ВВС США сбросили атомную бомбу в августе 1945 года. Бомба Толстяк была эквивалентна 21 килотонне тротила.