75 лет со дня атомной бомбардировки Нагасаки

Сегодня, 9 августа, в японском городе Нагасаки состоялась памятная церемония, посвященная жертвам атомной бомбардировки. Прошло 75 лет с того дня, как американские атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Народ Японии и всего мира не забыл ужаса той бомбардировки. Последствия того радиационного облучения люди ощущают до сих пор.
Во время памятной церемонии, перед собравшимися гражданами выступил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ. В своем выступлении Тауэ отметил, что "до людей в мире до сих пор не донесен истинный ужас ядерного оружия".
Тауэ призвал Россию и США сокращать ядерные вооружения.
Нагасаки стал вторым городом Японии после Хиросимы, на который ВВС США сбросили атомную бомбу в августе 1945 года. Бомба Толстяк была эквивалентна 21 килотонне тротила.
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