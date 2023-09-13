66-я ОМБр показала уничтожение российских позиций артиллерией

10:53 13 сентября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины нанесли очередные потери российским оккупантам на Лиманском направлении.



Видео боевой работы 66-й отдельной механизированной бригады опубликовал 13 сентября командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.



В ролике запечатлены кадры артиллерийского обстрела позиций российских войск. По словам Сырского, украинские защитники уничтожают россиян, которые пытаются давить на нашу оборону.