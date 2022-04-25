61-е сутки войны: оперативная информация по состоянию на 18.00

19:32 25 апреля Киев, Украина

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информация по состоянию на 18.00: мародерство россиян на Харьковщине и Луганщине, выгон оккупантами людей из села Большая Александровка и сосредоточение сил рашистов вокруг Херсона, Николаева и Кривого Рога.



▪️ россияне и дальше наступают в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного пути с оккупированным Крымом.



▪️ россияне наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в частности с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам.



▪️ На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.



▪️ На Слобожанщине идет частичная блокировка Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковщины с применением авиации и артиллерии.



▪️ На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровой Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Удачи не имел, понес потери.



▪️ В Мариуполе враг продолжает уничтожать город, блокируя местных жителей и часть наших защитников в районе завода "Азовсталь".



▪️ На Южнобужском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.



▪️ На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости, в срок до 28 апреля, покинуть населенный пункт. К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация.



▪️ На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар продолжается проведение фильтрационных мероприятий.



▪️ На временно захваченных территориях Харьковщины и Луганщины оккупанты занимаются мародерством, воровством и ограблением местного населения. Особое внимание уделяется изъятию алкогольных напитков и продуктов питания.