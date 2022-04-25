61-й день войны в Украине - обращение президента
11:36 25 апреля Киев, Украина
Главное из обращения Президента Владимира Зеленского:
- Россия "приветствовала" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству. Ракетным ударом по Полтавской области и Кременчугу.
Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине.
- Вооруженные Силы Украины сдерживают атаки российских войск по ключевым направлениям. В Харьковской области – на Изюмском направлении, на Донбассе – особенно возле Попасной, в Мариуполе – где продолжается сопротивление защитников города, в южных районах – где оккупанты пытаются перейти в наступление.
- Воздушные тревоги сегодня утром снова были почти на всей территории страны. Винницкая область, Ровенская, Львовская, Одесская – ракетная угроза. Россия не оставляет попыток взломать наше сопротивление.
- Состоялись содержательные переговоры с представителями Соединенных Штатов – госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.
Согласовали с американской стороной дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных Сил Украины, удовлетворению всех приоритетных потребностей нашей армии.
- Мы передали партнерам специальный план по усилению санкций против России, разработанный международной экспертной группой.
- Отдельный пункт переговоров – финансовая поддержка для Украины. Продолжили обсуждение и вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Уверен, что США могут быть лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины.
- Посольство Соединенных Штатов снова заработает в Киеве в ближайшее время. Также состоится назначение нового посла США в Украине.
- Провел разговор с президентом Турции Эрдоганом. О ситуации в Мариуполе и необходимости эвакуации гражданских и раненых, о необходимости немедленного обмена заблокированных украинских военных.
Обсудили переговорный процесс с россией, оборонные вопросы. Подробно коснулись и угрозы мировому продовольственному рынку, спровоцированной россией, заблокировавшей наши Черноморские порты.
- Если Россия не станет искать мир, вопрос продовольственной безопасности во многих странах превратится в вопрос физического выживания миллионов людей, а значит и стабильности государственных систем.
- Поздравил президента Франции Макрона с победой на выборах. Украина всегда будет ценить его поддержку, всегда будет благодарна за помощь Франции.
- Государственными наградами Украины отмечены 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и пять работников Службы безопасности Украины.
- Звание Герой Украины присвоено полковнику Чаюку Денису Валентиновичу – заместителю командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады – за личное мужество и результативность в боях с оккупантами, за уничтожение техники и живой силы врага.
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