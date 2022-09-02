5-й энергоблок Запорожской АЭС подключили к энергосети - Энергоатом

В пятницу, 2 сентября, 5-й энергоблок Запорожской АЭС, который был отключен вчера из-за вражеского минометного обстрела, днем подключен к энергосети, продолжается набор мощности.
Об этом сообщает Энергоатом.
Отмечается, что на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
В Энергоатоме напомнили, что на Запорожской АЭС продолжают свою работу представители миссии МАГАТЭ.
Отмечается, что на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
В Энергоатоме напомнили, что на Запорожской АЭС продолжают свою работу представители миссии МАГАТЭ.
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