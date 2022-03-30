5 июля состоится встреча глав МИД Украины и Греции

Глава МИД Греции Никос Дендиас посетит Украину, где встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой и выступит на форуме Украина 30.
Визит министра запланирован на 5 июля, сообщает пресс-служба МИД Украины.
Он проведет встречу с Дмитрием Кулебой, на которой обсудят увеличение объемов торговли и инвестиций, поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО, упрощение условий поездок граждан.
Он проведет встречу с Дмитрием Кулебой, на которой обсудят увеличение объемов торговли и инвестиций, поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО, упрощение условий поездок граждан.
Также Дендиас выступит на форуме Украина 30. Международная политика и совершит поездку в Одессу.
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