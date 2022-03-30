5 июля состоится встреча глав МИД Украины и Греции

17:35 02 июля Киев, Украина

Глава МИД Греции Никос Дендиас посетит Украину, где встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой и выступит на форуме Украина 30.

Визит министра запланирован на 5 июля, сообщает пресс-служба МИД Украины.



Он проведет встречу с Дмитрием Кулебой, на которой обсудят увеличение объемов торговли и инвестиций, поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО, упрощение условий поездок граждан.

"Министры отдельно обсудят безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, вблизи украинских границ и в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

Также Дендиас выступит на форуме Украина 30. Международная политика и совершит поездку в Одессу.