4-5 января Боррель посетит Украину

Как заявил Брюссель, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель посетит 4 января Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву перед лицом наращивания военной мощи Москвы. Во время своей поездки Боррель отправится на «линию соприкосновения» на Донбассе.
Также известно, что европейский политик встретится с украинскими официальными лицами в Киеве, его визит в Украине продлится со вторника по четверг. Боррель настаивает на том, что «любое обсуждение европейской безопасности должно происходить в координации с ЕС и при его участии».
Администрация президента Джо Байдена стремилась заверить европейских союзников в том, что будет действовать согласованно с ними, отвергая предположения о том, что она может добиваться соглашения в стиле холодной войны, которое затронет Европу без ее участия.
Также известно, что европейский политик встретится с украинскими официальными лицами в Киеве, его визит в Украине продлится со вторника по четверг. Боррель настаивает на том, что «любое обсуждение европейской безопасности должно происходить в координации с ЕС и при его участии».
Администрация президента Джо Байдена стремилась заверить европейских союзников в том, что будет действовать согласованно с ними, отвергая предположения о том, что она может добиваться соглашения в стиле холодной войны, которое затронет Европу без ее участия.
В своем последнем раунде звонков госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал по телефону совместно с министрами иностранных дел Болгарии, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии и отдельно со своим турецким коллегой.
Блинкен "подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами, поскольку мы работаем над деэскалацией посредством сдерживания, обороны и диалога", - сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Напомним, Москва настаивает на том, что военный альянс НАТО, возглавляемый США, должен исключить предоставление членства Украине и отвести свои силы к границе с Россией.
Запад отклонил то, что он называет попыткой Москвы диктовать будущее независимым союзникам, и пригрозил Москве «серьезными последствиями», если она начнет новое вторжение в Украину.
Высокопоставленные официальные лица из США и России намерены провести в Женеве двухдневные переговоры, которые начнутся 9 января.
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