4-5 января Боррель посетит Украину

08:00 04 Январь Киев, Украина





Также известно, что европейский политик встретится с украинскими официальными лицами в Киеве, его визит в Украине продлится со вторника по четверг. Боррель настаивает на том, что «любое обсуждение европейской безопасности должно происходить в координации с ЕС и при его участии».



Администрация президента Джо Байдена стремилась заверить европейских союзников в том, что будет действовать согласованно с ними, отвергая предположения о том, что она может добиваться соглашения в стиле холодной войны, которое затронет Европу без ее участия. Как заявил Брюссель, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель посетит 4 января Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву перед лицом наращивания военной мощи Москвы. Во время своей поездки Боррель отправится на «линию соприкосновения» на Донбассе Также известно, что европейский политик встретится с украинскими официальными лицами в Киеве, его визит в Украине продлится со вторника по четверг. Боррель настаивает на том, что «любое обсуждение европейской безопасности должно происходить в координации с ЕС и при его участии».Администрация президента Джо Байдена стремилась заверить европейских союзников в том, что будет действовать согласованно с ними, отвергая предположения о том, что она может добиваться соглашения в стиле холодной войны, которое затронет Европу без ее участия.



В своем последнем раунде звонков госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал по телефону совместно с министрами иностранных дел Болгарии, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии и отдельно со своим турецким коллегой.