3 человека и 24 компании попали под санкции СНБО

19:59 30 июля Киев, Украина

В Украине продолжается борьба с контрабандистами, так под санкции Совета нацбезопасности Украины попали иностранец, два украинца и 24 компании.

Об этом на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Донецкой области заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Следующий вопрос, который мы рассматривали - это вопрос применения персональных экономических, ограничительных санкций. Как вы знаете, мы начали уже работать с той категорией людей, которую в народе называют контрабандистами. Не все из них вошли в предварительные списки. Эти списки были дополнены, и на этот раз список формировала не Служба безопасности Украины, а МВД во главе с министром Денисом Монастырским. На сегодняшний день в этот список вошли три физических лица, а именно: Александр Акст (гражданин Германии, 1986 года рождения), гражданин Валерий Григорьевич Фальковский, 1974 года рождения, гражданин Студенец Владислав Александрович, 1984 года рождения. Один гражданин Германии и 2 гражданина Украины», - сообщил Данилов.

Он также отметил, что в список попали и 24 компании, аффилированные с упомянутыми лицами.



Данилов заверил, что борьба с контрабандистами будет продолжаться и пообещал новые санкции СНБО в отношении тех, кто не прекратит противозаконную деятельность.