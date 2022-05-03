32 посольства иностранных государств возобновили работу в Киеве

16:09 03 мая Киев, Украина

До начала полномасштабной войны России против Украины в Киеве работало более 100 дипломатических миссий.





Об этом на брифинге



По его данным, последней страной, вернувшей свою дипмиссию в Киев, сейчас является Ливан. Уже возобновили свою работу более 30 посольств иностранных государств.Об этом на брифинге в Киеве сказал командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Виталий Стецик.По его данным, последней страной, вернувшей свою дипмиссию в Киев, сейчас является Ливан.

"На сегодня у нас получается 32 миссии", - сказал Стецик.

По его данным, до начала войны в Киеве работало 102 дипломатические миссии в Киеве. Большинство из них выехало из Киева, но обеспечение охраны не прекращалось.



Также он добавил, что еще представители многих стран совместно с украинскими офицерами изучают обстановку в Киеве, и непосредственно в тех районах, где их учреждения располагаются.

"Мы совместно с ними решаем, как они хотели бы, чтобы мы и дальше продолжали охрану данного объекта, что-то где-то усилить, может у них есть какие-то пожелания, и я вас заверяю, что на все те просьбы и пожелания относительно предоставления безопасности для дипломатических представительств мы везде идем с готовностью выполнить все пожелания дипмиссий", - сказал Стецик.

Кроме того, по словам Стецика, Национальная гвардия Украины продолжает охранять посольство Российской Федерации в Киеве, несмотря на разрыв дипломатических отношений.



Он отметил, что в соответствии с 45 статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, "государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами".