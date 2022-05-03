32 посольства иностранных государств возобновили работу в Киеве

До начала полномасштабной войны России против Украины в Киеве работало более 100 дипломатических миссий.
Уже возобновили свою работу более 30 посольств иностранных государств.
Об этом на брифинге в Киеве сказал командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Виталий Стецик.
По его данным, последней страной, вернувшей свою дипмиссию в Киев, сейчас является Ливан.
Об этом на брифинге в Киеве сказал командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Виталий Стецик.
По его данным, последней страной, вернувшей свою дипмиссию в Киев, сейчас является Ливан.
По его данным, до начала войны в Киеве работало 102 дипломатические миссии в Киеве. Большинство из них выехало из Киева, но обеспечение охраны не прекращалось.
Также он добавил, что еще представители многих стран совместно с украинскими офицерами изучают обстановку в Киеве, и непосредственно в тех районах, где их учреждения располагаются.
Также он добавил, что еще представители многих стран совместно с украинскими офицерами изучают обстановку в Киеве, и непосредственно в тех районах, где их учреждения располагаются.
Кроме того, по словам Стецика, Национальная гвардия Украины продолжает охранять посольство Российской Федерации в Киеве, несмотря на разрыв дипломатических отношений.
Он отметил, что в соответствии с 45 статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, "государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами".
Он отметил, что в соответствии с 45 статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, "государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами".
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