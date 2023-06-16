20 тысяч украинских военных прошли подготовку в учебных центрах Евросоюза

18:36 23 мая Киев, Украина





Об этом во время пресс-конференции после Совета министров обороны ЕС заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и обороны С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в учебных центрах на территории стран Евросоюза прошли подготовку около 20 тысяч украинских военных.Об этом во время пресс-конференции после Совета министров обороны ЕС заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель

"Мы обсудили все меры поддержки Украины, например, помощь в тренировке — многие европейские страны принимали участие в этой помощи. И сейчас через эти учебные центры прошли около 20 тысяч украинских военных. Поэтому до конца года у нас будет около 30 000 солдат, которые пройдут подготовку , что более чем вдвое превышает то, что мы изначально планировали", - рассказал чиновник.

Он сказал, что помощь Украине была центральной темой встречи, состоявшейся 23 мая.

"Следующие дни, недели и месяцы станут стратегически решающими для войны в Украине. Думаю, с этим согласятся все. Поэтому сегодня Совет обороны около 90% своей работы потратил на обсуждение военной поддержки Украины", - пояснил политик.

Боррель добавил, что страны-члены блока уже передали Силам обороны до 220 тысяч артиллерийских боеприпасов разного калибра по инициативе "1 миллион снарядов для Украины за 12 месяцев". По его словам, во время встречи все министры ЕС выразили желание и дальше оказывать поддержку Украине.

"Кроме военного измерения, мы пошлем Украине еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи, чтобы продолжать поддерживать функционирование украинского государства", — отметил европейский чиновник.

Он добавил, что общая сумма помощи Украине от ЕС составила около 65 миллиардов евро.