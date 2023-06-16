20 тысяч украинских военных прошли подготовку в учебных центрах Евросоюза

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в учебных центрах на территории стран Евросоюза прошли подготовку около 20 тысяч украинских военных.
Об этом во время пресс-конференции после Совета министров обороны ЕС заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель.
Об этом во время пресс-конференции после Совета министров обороны ЕС заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель.
Он сказал, что помощь Украине была центральной темой встречи, состоявшейся 23 мая.
Боррель добавил, что страны-члены блока уже передали Силам обороны до 220 тысяч артиллерийских боеприпасов разного калибра по инициативе "1 миллион снарядов для Украины за 12 месяцев". По его словам, во время встречи все министры ЕС выразили желание и дальше оказывать поддержку Украине.
Он добавил, что общая сумма помощи Украине от ЕС составила около 65 миллиардов евро.
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