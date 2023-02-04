20 стран требуют от Австрии не допустить участия рф в Парламентской ассамблее ОБСЕ

16:53 03 февраля Киев, Украина





Об этом говорится в письме, которое в четверг получило агентство AFP.



Члены национальных парламентов 15 стран ЕС, а также Канады, Грузии, Исландии, Великобритании и Украины выступили против участия россии в этой встрече, призвав Австрию запретить въезд их делегации.



В письме, направленном австрийскому правительству, они сообщили, что россия использует встречу для распространения дезинформации, фейковых новостей и языка ненависти. Парламентарии 20 стран призвали Австрию запретить российским делегатам участвовать во встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) , которая состоится в Вене 23-24 февраля, в годовщину вторжения москвы в Украину.Об этом говорится в письме, которое в четверг получило агентство AFP.Члены национальных парламентов 15 стран ЕС, а также Канады, Грузии, Исландии, Великобритании и Украины выступили против участия россии в этой встрече, призвав Австрию запретить въезд их делегации.В письме, направленном австрийскому правительству, они сообщили, что россия использует встречу для распространения дезинформации, фейковых новостей и языка ненависти.

“Участие российских парламентариев в венской сессии… будет воспринято в россии как ее косвенная легитимизация и часть возвращения к “бизнесу как всегда”, – говорится в письме.

В документе парламентарии убеждены, что россия сочтет, что сможет достичь своих военных целей без риска остракизму, изоляции и международных санкций.



В письме отмечается, что в прошлом году Великобритания и Польша заблокировали участие российских делегатов в парламентских заседаниях ОБСЕ в этих двух странах.



Посол Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк заявил в заявлении, направленном AFP, что россия должна быть лишена "возможности устроить большое пропагандистское шоу" .



/>Австрия, где базируется ОБСЕ и многие другие международные организации, “обязана по международному праву предоставлять въезд делегатам всех стран-участниц ОБСЕ”, – заявила представитель министерства иностранных дел Австрии в интервью агентству AFP.

"Это не приглашение Австрии, а официальное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ... Санкции ЕС предусматривают исключение из запрета на въезд именно для таких случаев", - сказала она.

При этом она добавила, что въезд был разрешен "исключительно с целью участия в заседании". Она подтвердила, что Австрия получила это письмо.