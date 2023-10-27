200 ударных дронов Heavy Shot поступили на вооружение ВСУ

Силы обороны Украины получили более 200 ударных беспилотников Heavy Shot украинского производства в рамках госпрограммы "Армия дронов".
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, Heavy Shot имеют устойчивую к радиоэлектронной борьбе систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения целей.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, Heavy Shot имеют устойчивую к радиоэлектронной борьбе систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения целей.
Министр отметил, что государство продолжит системно снабжать военных мощными дронами.
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