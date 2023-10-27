200 ударных дронов Heavy Shot поступили на вооружение ВСУ

18:19 26 октября Киев, Украина

Силы обороны Украины получили более 200 ударных беспилотников Heavy Shot украинского производства в рамках госпрограммы "Армия дронов".



Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По его словам, Heavy Shot имеют устойчивую к радиоэлектронной борьбе систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения целей.

"А еще эти дроны полностью разработаны и произведены в Украине компанией Gurzuf Defence. "Птички" помогут воинам держать оборону и контратаковать. Военные будут уничтожать пехоту, технику, склады и командные пункты окупантов", — говорится в сообщении Федорова.

Министр отметил, что государство продолжит системно снабжать военных мощными дронами.