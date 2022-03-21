26-е сутки войны. Оперативная информация

Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на утро 21 марта:
🔸Начались 26-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
🔸Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.
🔸Враг пытается удержать захваченные рубежи, а ВСУ наносит удары по группировке вражеских войск.
🔸Противник все меньше применяет пилотируемую авиацию. Вместо этого использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты.
🔸За предыдущие сутки нашими военными были поражены 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты).Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.
🔸Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях.
🔸К РФ враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.
🔸Есть редкие случаи размещения оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходит принудительная мобилизация. Так, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.
🔸ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.
🔸Начались 26-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
🔸Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.
🔸Враг пытается удержать захваченные рубежи, а ВСУ наносит удары по группировке вражеских войск.
🔸Противник все меньше применяет пилотируемую авиацию. Вместо этого использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты.
🔸За предыдущие сутки нашими военными были поражены 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты).Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.
🔸Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях.
🔸К РФ враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.
🔸Есть редкие случаи размещения оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходит принудительная мобилизация. Так, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.
🔸ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.
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