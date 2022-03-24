26 июня состоится Международный форум «Республика Молдова и Украина на пути в Европу»

12:05 25 июня Киев, Украина

В городе Бельц (Молдова) 26 июня, при организационной поддержке Всеукраинской ассоциации громад, состоится международный форум "Республика Молдова и Украина на пути в Европу», в рамках мероприятия обсудят актуальные вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

Темы международного форума:

Современное состояние украинско-молдавских отношений: перспективы трансграничного сотрудничества.





Модернизация модели местного самоуправления в Украине и Республике Молдова.





Образование и культура как эффективный инструментарий углубления двусторонних отношений.





Потенциал диаспоры в контексте развития публичной дипломатии.

Ассоциацию на западе будут представлять главы общин из Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областей, а также исполнительной дирекции Иван Фурсенко и правления Сергей Замидра.