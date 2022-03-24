26 июня состоится Международный форум «Республика Молдова и Украина на пути в Европу»

В городе Бельц (Молдова) 26 июня, при организационной поддержке Всеукраинской ассоциации громад, состоится международный форум "Республика Молдова и Украина на пути в Европу», в рамках мероприятия обсудят актуальные вопросы, касающиеся двусторонних отношений.
Темы международного форума:
- Современное состояние украинско-молдавских отношений: перспективы трансграничного сотрудничества.
- Модернизация модели местного самоуправления в Украине и Республике Молдова.
- Образование и культура как эффективный инструментарий углубления двусторонних отношений.
- Потенциал диаспоры в контексте развития публичной дипломатии.
Ассоциацию на западе будут представлять главы общин из Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областей, а также исполнительной дирекции Иван Фурсенко и правления Сергей Замидра.
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