26 июня состоится Международный форум «Республика Молдова и Украина на пути в Европу»

12:05 25 июня Киев, Украина

В городе Бельц (Молдова) 26 июня, при организационной поддержке Всеукраинской ассоциации громад, состоится международный форум "Республика Молдова и Украина на пути в Европу», в рамках мероприятия обсудят актуальные вопросы, касающиеся двусторонних отношений.
 
Темы международного форума:
  • Современное состояние украинско-молдавских отношений: перспективы трансграничного сотрудничества.

  • Модернизация модели местного самоуправления в Украине и Республике Молдова.

  • Образование и культура как эффективный инструментарий углубления двусторонних отношений.

  • Потенциал диаспоры в контексте развития публичной дипломатии.
Ассоциацию на западе будут представлять главы общин из Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областей, а также исполнительной дирекции Иван Фурсенко и правления Сергей Замидра. 