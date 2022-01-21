24 января стартует первая пленарная неделя ВРУ. Что рассмотрят депутаты

18:26 21 Январь Киев, Украина





Речь идет о следующих документах:



No3415 – по противодействию поправочному спаму;

No4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказа из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро;

No5583 – о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, об усовершенствовании системы социальной защиты;

No5864 – о введении Дня Украинской Государственности, который будет отмечен 28 июля;

пакет президентских законопроектов о внедрении экономического паспорта NoNo6394, 6395, 6396, 6397;

No6302 – по подготовке и ведению национального сопротивления;

No6287 – по стимулированию развития украинского книгоиздания и книгораспространения. Верховная Рада на следующей неделе соберется на первое пленарное заседание в новом 2022 году. Согласно повестке дня, обнародованной на сайте парламента, в течение недели парламентарии намерены рассмотреть более сотни законопроектов No3415 – по противодействию поправочному спаму;No4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказа из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро;No5583 – о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, об усовершенствовании системы социальной защиты;No5864 – о введении Дня Украинской Государственности, который будет отмечен 28 июля;пакет президентских законопроектов о внедрении экономического паспорта NoNo6394, 6395, 6396, 6397;No6302 – по подготовке и ведению национального сопротивления;No6287 – по стимулированию развития украинского книгоиздания и книгораспространения.



С начала года народные депутаты еще не проводили пленарные заседания. До этого они работали с избирателями, а также в комиссиях, комитетах и фракциях.