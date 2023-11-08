200 миллионов евро на военную технику: новая стратегия Парижа для Киева

Французское правительство увеличивает свой вклад в фонд поддержки Украины на 200 миллионов евро с целью продолжения поставок военной техники из Парижа в Киев.
Об этом объявил министр обороны Франции, Себастьян Лекорню, в своем выступлении перед Национальным собранием, как сообщает Franceinfo.
Лекорню подчеркнул, что данное решение позволит Франции внести новые коррективы в стратегию поставок современного оборудования для украинской армии. Он также подчеркнул, что конфликт в Украине остается актуальным и Франция не намерена отказываться от своей поддержки.
Об этом объявил министр обороны Франции, Себастьян Лекорню, в своем выступлении перед Национальным собранием, как сообщает Franceinfo.
Лекорню подчеркнул, что данное решение позволит Франции внести новые коррективы в стратегию поставок современного оборудования для украинской армии. Он также подчеркнул, что конфликт в Украине остается актуальным и Франция не намерена отказываться от своей поддержки.
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