10 лет за добровольную сдачу в плен: госдума приняла поправки в уголовный кодекс россии

14:49 20 сентября Киев, Украина

Неудачи российских вооружённых сил на фронте, деморализация личного состава, массовые отказы от продолжения службы и оставление оккупированных территорий вместе с техникой и боеприпасами, заставили правительство россии внести поправки в уголовный кодекс рф о военном положении.





Отказ воевать будет наказываться тюремным сроком до трех лет (и до 10 лет, если повлек тяжкие последствия). Такой же срок предусмотрен за добровольную сдачу в плен — для этого вводится новая статья УК (ст. 352.1).



Сейчас неисполнение приказа начальника на военной службе наказывается сроком до двух лет, а с тяжкими последствиями — до пяти лет. При этом отдельного наказания за отказ от участия в боевых действиях до поправок



Граждане, призванные на военные сборы из запаса, согласно поправкам, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками. При этом срок за дезертирство увеличивается с 7 до 10 лет, если преступление совершено «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».



Одновременно вводится уголовная ответственность за мародерство (15 лет колонии).



Предприятиям, работающим с гособоронзаказом, принятые думой поправки также расширяют ответственность. От четырех до восьми лет колонии получат ответственные лица за повторное нарушение условий оборонных контрактов, а при ущербе от пяти миллионов рублей срок увеличится до 5–10 лет. Кроме того, вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контрактов по гособоронзаказу. Срок — от четырех до восьми лет. Во вторник, 20 сентября, в госдуму был внесен и сразу же единогласно принят во всех чтениях законопроект, вводящий понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в уголовный кодекс.Отказ воевать будет наказываться тюремным сроком до трех лет (и до 10 лет, если повлек тяжкие последствия). Такой же срок предусмотрен за добровольную сдачу в плен — для этого вводится новая статья УК (ст. 352.1).Сейчас неисполнение приказа начальника на военной службе наказывается сроком до двух лет, а с тяжкими последствиями — до пяти лет. При этом отдельного наказания за отказ от участия в боевых действиях до поправок УК рф не предусматривал.Граждане, призванные на военные сборы из запаса, согласно поправкам, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками. При этом срок за дезертирство увеличивается с 7 до 10 лет, если преступление совершено «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».Одновременно вводится уголовная ответственность за мародерство (15 лет колонии).Предприятиям, работающим с гособоронзаказом, принятые думой поправки также расширяют ответственность. От четырех до восьми лет колонии получат ответственные лица за повторное нарушение условий оборонных контрактов, а при ущербе от пяти миллионов рублей срок увеличится до 5–10 лет. Кроме того, вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контрактов по гособоронзаказу. Срок — от четырех до восьми лет.

Ужесточение наказания за дезертирство и новая статья за сдачу в плен обращены против военнослужащих-отказников. Если раньше командиры могли воздействовать на контрактников морально — угрозами и уговорами, то теперь у политруков появился аргумент в виде реальных сроков. Ответственность за сам факт сдачи в плен была и в советском законодательстве, она противоречит нормам международного гуманитарного права.