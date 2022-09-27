18 предприятий росВПК, чья техника принимает участие в войне против Украины, не находятся под санкциями

09:43 27 сентября Киев, Украина





Об этом заявила группа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных против россии санкций.



Среди производителей идентифицированного на территории Украины российского оружия под санкциями Европейского Союза, США, Великобритании и Украины до сих пор не находятся 18 предприятий российского военно-промышленного комплекса.



Речь идет о: Заводы- производители ракет "Калибр", РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч" и ЗРК "Стрела-10", которые россия ежедневно использует для убийств украинцев, до сих пор не находятся под санкциями. В целом, аналитикам удалось идентифицировать 69 российских компаний, непосредственно причастных к производству техники, уничтоженной в Украине с начала полномасштабного вторжения.Об этом заявила группа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных против россии санкций.Среди производителей идентифицированного на территории Украины российского оружия под санкциями Европейского Союза, США, Великобритании и Украины до сих пор не находятся 18 предприятий российского военно-промышленного комплекса.Речь идет о:

АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (производитель ракет "Калибр"). Хотя в США это предприятие находится в списке компаний, которым отказывают в экспорте.

ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (производитель РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СПК" и "Хоста");

АО "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Е. Нудельмана" (производитель ЗРК "Стрела-10");

АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (производитель ЗРК "Тор");

ООО "Группа Импульс" (является материнской компанией АО "Арзамасский машиностроительный завод", производящее бронированные машины БТР-82, "Тигр", "Тигр-М", БРЕМ-К);

АО "Машиностроительная компания "Витязь" (производитель бронированных машин ДТ-30 "Витязь");

ЗАО "Заволжский и завод гусеничных тягачей" (производитель бронированных машин ГАЗ-3344-20 "Алеут");

АО "РС-лизинг" (является материнской компанией ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы", которое производит БПЛА "Тахион");

ЗАО "Эникс" (производитель БПЛА "Элерон");

АО "Восточная верфь" (производит десантные катера проекта 11770);

АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (производитель 120-мм миномета);

АО "Научно-производственное объединение "Российские базовые информационные технологии" (производитель командных пунктов APE-5);

ООО "Холдинговая компания "Эго-холдинг" (является материнской компанией АО Научно внедряющее предприятие "Протек", которое производит радар Р-330Ж "Житель");

ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" (производитель радаров СНАР-10м1, "Зоопарк-1М");

АО "Автомобильный завод "Урал" (производит грузовики и джипы);

АО "Брянский автомобильный завод" (производитель шасси к ЗРК "Тор", "Бук", систем ПВО).

Среди предприятий, к которым не были применены западные санкции, относится и АО Казанский оптико-механический завод, который производит радары Ртуть БМ. Украина 14 мая 2020 года ввела против него санкции сроком на три года.



ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ", производящее грузовики, бронированные машины "Газ-Тигр", "Газ-Тигр-М", не находится под санкциями ЕС, Великобритании и Украины. Санкции ввели в него только США”, – говорится в статье.