18 предприятий росВПК, чья техника принимает участие в войне против Украины, не находятся под санкциями

Заводы-производители ракет "Калибр", РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч" и ЗРК "Стрела-10", которые россия ежедневно использует для убийств украинцев, до сих пор не находятся под санкциями. В целом, аналитикам удалось идентифицировать 69 российских компаний, непосредственно причастных к производству техники, уничтоженной в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Об этом заявила группа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных против россии санкций.
Среди производителей идентифицированного на территории Украины российского оружия под санкциями Европейского Союза, США, Великобритании и Украины до сих пор не находятся 18 предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Речь идет о:
Об этом заявила группа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных против россии санкций.
Среди производителей идентифицированного на территории Украины российского оружия под санкциями Европейского Союза, США, Великобритании и Украины до сих пор не находятся 18 предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Речь идет о:
- АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (производитель ракет "Калибр"). Хотя в США это предприятие находится в списке компаний, которым отказывают в экспорте.
- ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (производитель РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СПК" и "Хоста");
- АО "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Е. Нудельмана" (производитель ЗРК "Стрела-10");
- АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (производитель ЗРК "Тор");
- ООО "Группа Импульс" (является материнской компанией АО "Арзамасский машиностроительный завод", производящее бронированные машины БТР-82, "Тигр", "Тигр-М", БРЕМ-К);
- АО "Машиностроительная компания "Витязь" (производитель бронированных машин ДТ-30 "Витязь");
- ЗАО "Заволжский и завод гусеничных тягачей" (производитель бронированных машин ГАЗ-3344-20 "Алеут");
- АО "РС-лизинг" (является материнской компанией ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы", которое производит БПЛА "Тахион");
- ЗАО "Эникс" (производитель БПЛА "Элерон");
- АО "Восточная верфь" (производит десантные катера проекта 11770);
- АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (производитель 120-мм миномета);
- АО "Научно-производственное объединение "Российские базовые информационные технологии" (производитель командных пунктов APE-5);
- ООО "Холдинговая компания "Эго-холдинг" (является материнской компанией АО Научно внедряющее предприятие "Протек", которое производит радар Р-330Ж "Житель");
- ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" (производитель радаров СНАР-10м1, "Зоопарк-1М");
- АО "Автомобильный завод "Урал" (производит грузовики и джипы);
- АО "Брянский автомобильный завод" (производитель шасси к ЗРК "Тор", "Бук", систем ПВО).
Среди предприятий, к которым не были применены западные санкции, относится и АО Казанский оптико-механический завод, который производит радары Ртуть БМ. Украина 14 мая 2020 года ввела против него санкции сроком на три года.
ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ", производящее грузовики, бронированные машины "Газ-Тигр", "Газ-Тигр-М", не находится под санкциями ЕС, Великобритании и Украины. Санкции ввели в него только США”, – говорится в статье.
ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ", производящее грузовики, бронированные машины "Газ-Тигр", "Газ-Тигр-М", не находится под санкциями ЕС, Великобритании и Украины. Санкции ввели в него только США”, – говорится в статье.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии