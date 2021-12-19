15 декабря в Киеве состоится четвертая международная конференция Ukrainian Israeli Innovation Summit

12:42 02 Декабрь Киев, Украина

15 декабря 2021 в Киеве состоится четвертая международная конференция Ukrainian Israeli Innovation Summit. В этом году мероприятие будет посвящено 30-летию дружбы и раскрытию инновационных перспектив сотрудничества между Украиной и Израилем.

В саммите примут участие официальные лица Украины и Израиля, представители ведущих технологических компаний, выдающиеся ученые и общественные деятели двух стран. Событие состоится при поддержке посольств государства Израиль в Украине и Украине в Израиле. С приветственной речью выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В рамках конференции впервые за 30 лет дипломатической дружбы между Украиной и Израилем состоится церемония награждения «TOП-30 создателей израильско-украинских перемен» — выдающихся израильтян и украинцев, внесших весомый вклад в развитие сотрудничества и партнерства между странами.

В ходе конференции будут рассмотрены вопросы технологических инноваций, бизнес-сотрудничества, венчурного инвестирования и привлечения инвестиций. Отдельно определены такие актуальные темы как продвижение бренда страны на международной арене и концепция «мягкой силы» в женском лидерстве.

Ключевые вопросы конференции:

Украина-Израиль 2030: как построить мост инноваций и сотрудничества?

Медицинский менеджмент будущего: украинско-израильское сотрудничество в технологиях здравоохранения.

FUTURE TECH Pitch Bar. Презентация технологий будущего, которые изменят мир.

Израильские строительные технологии на передовом рынке недвижимости Украины.

Эволюция женского лидерства: «мягкая сила» – ключевой инструмент успеха бизнеса.

Украина-Израиль: как развивать успешный международный диверсифицированный бизнес?

Организатор саммита: Global Israeli Initiative.

Соорганизаторы: Посольство государства в Израиле в Украине и Посольство Украины в Израиле.

Площадку для встречи в Киеве предоставляет еще один соорганизатор саммита – Инновационный парк UNIT.City.

Со стороны Израиля к организации конференции присоединился Венчурный фонд VentureIsrael, Simple Investment & Really Building и VIZHU.

Информационным партнером выступает независимый информационный портал «Матрица Свободы».

Конференция будет проходить в гибридном формате офлайн-онлайн. Присоединиться к участию в оффлайне можно будет только по официальному приглашению, однако все желающие смогут бесплатно подключиться к конференции онлайн по предварительной регистрации.

Чтобы зарегистрироваться переходите по ссылке: http://uiisummit.com/uiis2021

Украино-Израильский Инновационный Саммит (UIIS) – ежегодная масштабная конференция, посвященная развитию деловых, технологических и дипломатических отношений между Израилем и Украиной. Global Israeli Initiative (GII) — некоммерческая общественная организация, призванная создать мощную инновационную международную экосистему, способствующую продуктивным отношениям и сотрудничеству между бизнесменами, инвесторами, правительствами, инновационными компаниями и образовательными структурами.