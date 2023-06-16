13 стран оказывают помощь Украине после происшествия на Каховской ГЭС

На заседании правительства 13 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 13 стран оказывают помощь Украине в связи с катастрофой на Каховской ГЭС.
Шмыгаль выразил благодарность международным партнерам, которые быстро отреагировали на эту трагическую ситуацию. В рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза уже 13 стран оказывают поддержку Украине.
По словам премьер-министра, помощь включает десятки и сотни лодок, плотов, мотопомп, генераторов, контейнеров, резервуаров и фильтров для воды, а также другое необходимое оборудование.
Шмыгаль выразил особую признательность США, Великобритании, Японии, Канаде и другим странам-партнерам за оказанную поддержку в этой сложной ситуации.
Шмыгаль выразил благодарность международным партнерам, которые быстро отреагировали на эту трагическую ситуацию. В рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза уже 13 стран оказывают поддержку Украине.
По словам премьер-министра, помощь включает десятки и сотни лодок, плотов, мотопомп, генераторов, контейнеров, резервуаров и фильтров для воды, а также другое необходимое оборудование.
Шмыгаль выразил особую признательность США, Великобритании, Японии, Канаде и другим странам-партнерам за оказанную поддержку в этой сложной ситуации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии