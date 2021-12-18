13 апреля Дмитрий Кулеба примет участие во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО

На днях Дмитрий Кулеба вылетит с рабочим визитом в Брюссель, где состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
В рамках визита запланирована встреча Кулебы со Столтенбергом. Главы МИД Украины и НАТО обсудят обострение ситуации вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.
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