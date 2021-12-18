13 апреля Дмитрий Кулеба примет участие во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО

13:02 12 Апрель Киев, Украина

На днях Дмитрий Кулеба вылетит с рабочим визитом в Брюссель, где состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО



Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО во исполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля", - указывается в сообщении МИД в понедельник.

В рамках визита запланирована встреча Кулебы со Столтенбергом. Главы МИД Украины и НАТО обсудят обострение ситуации вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.