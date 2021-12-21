13-14 апреля состоятся заседания ТКГ - повестка дня

08:04 13 Апрель Киев, Украина

Общее заседание ТКГ состоится 14 апреля. Первый вопрос повестки дня – эскалация на Донбассе и нарушение режима "тишины".

Сегодня, 13 апреля пройдет заседание Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.



Повестка дня заседаний выглядит так:

вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.