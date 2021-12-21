13-14 апреля состоятся заседания ТКГ - повестка дня

08:04 13 Апрель Киев, Украина

Общее заседание ТКГ состоится 14 апреля. Первый вопрос повестки дня – эскалация на Донбассе и нарушение режима "тишины".
 
Сегодня, 13 апреля  пройдет заседание Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
 
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Повестка дня заседаний выглядит так:
  • вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
«Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики», - заявили в украинской делегации.