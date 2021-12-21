13-14 апреля состоятся заседания ТКГ - повестка дня

Общее заседание ТКГ состоится 14 апреля. Первый вопрос повестки дня – эскалация на Донбассе и нарушение режима "тишины".
Сегодня, 13 апреля пройдет заседание Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Повестка дня заседаний выглядит так:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
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