"12 друзей Буданова": ФСБ рф опубликовала смехотворное расследование взрыва на Крымском мосту

10:25 12 октября Киев, Украина

ФСБ россии совместно со Следственным комитетом рф заявили, что организатором теракта на Крымском мосту через Керченский пролив якобы бы были Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов , сотрудники и агентура.

Об этом пишут "РИА Новости". В ходе расследования, установлены 12 соучастников подготовки взрыва, 8 из них задержаны: 5 граждан россии, 3

граждан Украины и Армении, заявили в ФСБ.

Взрывное устройство вроде бы закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе.



Как заявили российские спецслужбы, к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти в Грузии, а затем в Армению вроде бы были привлечены граждане Украины, Грузии и гражданин Армении.

“С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена замена документов, после чего его отправителем уже было ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУПП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО" Лидер" (Москва)", - говорится в заявлении ФСБ.

7 октября якобы при содействии гражданина Украины и еще 5 граждан россии документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму, говорится в заявлении ФСБ.

"В этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина россии Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 во время прохождения по Крымскому мосту был совершен подрыв", - заявили в ФСБ.

Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с подозреваемыми якобы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны, представлявшийся "Иваном Ивановичем", заявили в ФСБ.



Он якобы использовал для координации виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на конкретного гражданина Украины.

Кроме этого, ФСБ опубликовала фото документов и рентгеновский снимок прицепа фуры.

Внимание на картинки: на рентгене (который опубликовало ФСБ) нет запаски, которую видно на кадрах с видеонаблюдения. К тому же, волшебным образом пропала одна ось впереди фуры.

Что говорят в ГУР