По данным Генерального штаба ВС Украины стало известно, что 10-15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины за российские деньги.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 24 ноября
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 24 ноября
В то же время, по словам Громова, готовность вооруженных сил беларуси вести самостоятельные военные действия оценивается как низкая. Морально-психологическое состояние считается низким из-за отказа большинства личного состава участвовать в войне рф против Украины.
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