14:29 24 ноября Киев, Украина







Заместитель начальника Главного оперативного управления По данным Генерального штаба ВС Украины стало известно, что 10-15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины за российские деньги.Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 24 ноября

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур республики беларусь готовы принять участие в так называемой специальной военной операции российской федерации. Прежде всего из-за привлекательности высокого денежного обеспечения".



В то же время, по словам Громова, готовность вооруженных сил беларуси вести самостоятельные военные действия оценивается как низкая. Морально-психологическое состояние считается низким из-за отказа большинства личного состава участвовать в войне рф против Украины.