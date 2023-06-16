100 из 100: Резников оценил эффективность Storm Shadow

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил эффективность переданных ВСУ британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона, добавив, что на зиму Украина должна укрепить свою противовоздушную оборону.
Ранее сообщалось, что украинская армия получила от Британии дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км. Это чуть меньше 185-мильной способности армейских тактических ракетных систем "земля-земля" (ATACMS) американского производства, о которых Украина давно просила.
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