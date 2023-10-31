100 человек ежедневно сталкиваются с отказом на границе при выезде из Украины

16:07 31 октября Киев, Украина

Ежедневно примерно 100 граждан сталкиваются с отказом в пересечении государственной границы при попытке выезда из Украины, как сообщил полковник Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы, в ходе национального телемарафона.

"В среднем, около 100 человек ежедневно получают отказ, поскольку у них отсутствуют необходимые документы и условия пересечения государственной границы Украины им не подходят", - подчеркнул он.

Кроме того, в соответствии с данными Государственной пограничной службы, каждый день на границе выявляют от пяти до десяти человек, которые пытаются использовать поддельные документы для выезда за пределы страны.



Демченко также напомнил, что за использование фальшивых документов предусмотрена уголовная ответственность.



Если говорить о общем числе нарушителей, которые попытались использовать поддельные документы, то в период действия военного положения на пунктах пропуска было выявлено более 7 тысяч случаев, добавил представитель пограничной службы.