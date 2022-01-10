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Политика

МИД Украины прокомментировал насилие против митингующих...

10.01.2022 15:06 TATIANA TKACHENKO

Министерство иностранных дел Украины впервые в официальном заявле...

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"Северный поток-2 не отвечает требованиям Европейского...

10.01.2022 12:01 MARIA TISHCHENKO

Российский газопровод Северный поток-2 не отвечает требованиям Ев...

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Озвучены вопросы сегодняшних переговоров в Женеве

10.01.2022 10:09 MARIA TISHCHENKO

Известно, что 10 января 2022 года в Женеве состоится встреча росс...

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Что грозит финансовой системе РФ в случае вторжения в У...

09.01.2022 13:08 ELENA RUDENKO

Постоянно бряцая оружием на границе Украины, а равно и на границе...

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Блинкен и Боррель обсудили последствия агрессии России...

09.01.2022 10:28 ELENA RUDENKO

Накануне предстоящих переговоров с представителями Российской Фед...

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Госдеп США не подтверждает слухи об отводе войск из Вос...

08.01.2022 13:13 ELENA RUDENKO

Накануне предстоящих переговоров между США и Россией все больше в...

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МИД РФ признал слова Блинкена о российском присутствии...

08.01.2022 10:59 ELENA RUDENKO

Как ни странно, но у прославившегося своим откровенным хамством.....

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Казахстан, как Украина и Беларусь – очередной сигнал дл...

07.01.2022 17:40 ELENA RUDENKO

То, что происходит сегодня в Казахстане, вызвано протестом народа...

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Путин не остановится на Украине

07.01.2022 10:52 MARIA TISHCHENKO

Информация о том, что Путин задумал полномасштабное вторжение в У...

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Путин хочет, чтоб Казахстан признал Крым российским

07.01.2022 10:41 MARIA TISHCHENKO

Воспользовавшись ситуацией в Казахстане, Владимир Путин не постес...

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Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество...

06.01.2022 17:36 TATIANA TKACHENKO

Печерский райсуд в четверг 6 января принял решение об аресте имущ...

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США и Германия обещают «быстрый ответ», если агрессия Р...

06.01.2022 17:26 TATIANA TKACHENKO

США и Германия подтвердили свою постоянную поддержку суверенитета...

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Сторонников ОПЗЖ становится меньше. Названы причины

06.01.2022 09:00 MARIA TISHCHENKO

Хотя поддержка пророссийских сил и пала, но это только следствие,...

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Боррель заверил Украину в полной поддержке ЕС

06.01.2022 07:18 MARIA TISHCHENKO

Глава внешней политики ЕС Жосеп Боррель во время вчерашнего визит...

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Задержка с назначением посла США в Украине - "самая бол...

05.01.2022 18:17 TATIANA TKACHENKO

Президент США Джо Байден намерен назначить посла в Украине и прод...

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