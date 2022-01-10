МИД Украины прокомментировал насилие против митингующих...
Министерство иностранных дел Украины впервые в официальном заявле...
Министерство иностранных дел Украины впервые в официальном заявле...
Российский газопровод Северный поток-2 не отвечает требованиям Ев...
Известно, что 10 января 2022 года в Женеве состоится встреча росс...
Постоянно бряцая оружием на границе Украины, а равно и на границе...
Накануне предстоящих переговоров с представителями Российской Фед...
Накануне предстоящих переговоров между США и Россией все больше в...
Как ни странно, но у прославившегося своим откровенным хамством.....
То, что происходит сегодня в Казахстане, вызвано протестом народа...
Информация о том, что Путин задумал полномасштабное вторжение в У...
Воспользовавшись ситуацией в Казахстане, Владимир Путин не постес...
Печерский райсуд в четверг 6 января принял решение об аресте имущ...
США и Германия подтвердили свою постоянную поддержку суверенитета...
Хотя поддержка пророссийских сил и пала, но это только следствие,...
Глава внешней политики ЕС Жосеп Боррель во время вчерашнего визит...
Президент США Джо Байден намерен назначить посла в Украине и прод...