Зима в Украине стала аномально теплой

18:46 01 февраля Киев, Украина

Среднесуточная температура в Киеве в январе была выше климатической нормы на 2,9°С.

Об этом сообщает на своем сайте Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.
 
"Холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура снизилась под утро до -10,0°С, а самое теплое - 1 и 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +13,2°С, установив таким образом температурные рекорды. Эти дни января стали самыми теплыми за 143 года наблюдений в столице", - говорится в сообщении.