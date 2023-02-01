Зима в Украине стала аномально теплой

"Холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура снизилась под утро до -10,0°С, а самое теплое - 1 и 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +13,2°С, установив таким образом температурные рекорды. Эти дни января стали самыми теплыми за 143 года наблюдений в столице", - говорится в сообщении.