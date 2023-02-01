Зима в Украине стала аномально теплой

Среднесуточная температура в Киеве в январе была выше климатической нормы на 2,9°С.
Об этом сообщает на своем сайте Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.
Об этом сообщает на своем сайте Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.
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