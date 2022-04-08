Жарко и сухо: прогноз погоды на 9 июля

По информации синоптиков, сегодня в Украину придет жаркая и сухая погода, температура воздуха прогреется до +33 градусов.
В Винницкой и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
В Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +30...+33 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
В Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +29...+32 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +30...+33 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.
В Винницкой и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
В Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +30...+33 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
В Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +29...+32 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +30...+33 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.
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