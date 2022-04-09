Жара в Украине продолжает держаться на уровне +34 °С

08:35 11 июля Киев, Украина





На севере и западе страны в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 103 ед./куб. м.



Центральный регион Украины Погода весь день продержится на максимуме, до +34 °С. Только на западе и юге есть вероятность грозовых дождей, но они будут кратковременными.На севере и западе страны в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 103 ед./куб. м.



В Винницкой



В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



Западный регион Украины В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.



В Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +28...+31 °С.



В Николаевской и Запорожской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



В Херсонской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +29...+32 °С.



Солнце взойдет в 4:59, а зайдет в 21:07. Долгота дня составит 16 ч 8 мин.