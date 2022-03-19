Жара усилится, местами пройдут дожди: прогноз погоды на 22 июня

06:15 22 июня Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня в Украине будет жаркая погода преимущественно без осадков , кратковременные дожди с грозами возможны лишь в центральных и южных областях.



Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +30...+33 °С.



В Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



Северный регион Украины

В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +25...+28 °С.



В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +26...+29 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +26...+29 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +29...+32 °С.