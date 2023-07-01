Жара, дожди и грозы - прогноз погоды на выходные 1-2 июля в Украине

Наступил июль – самый жаркий месяц лета. По прогнозу синоптиков, на выходных 1 и 2 числа ожидается значительное повышение температуры воздуха, особенно в центральных и южных областях. Столбики термометров достигнут отметки в +30 °С, а местам на крайнем юге не исключены +35 °С.

Осадки будут выпадать преимущественно в западных областях, а также местами по северу страны. Благодаря этому, здесь температура окажется немного ниже и будет соответствовать климатической норме.

Суббота, 1 июля:

В западных областях ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди и грозы, в отдельных пунктах град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +20…+25 °С.

В северной половине страны ночью без существенных осадков, днём местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +11…+16 °С, днём максимальные значения окажутся в пределах +25…+30 °С.

В центральных областях ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +26…+31 °С.

В южной части Украины без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, на побережье моря до +22 °С. Днём воздух прогреется до +28…+33 °С.

В восточных областях местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +23…+28 °С.

В Киеве – облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Днем прогнозируется до +28 °С, ночью – как минимум +17 °С. Ветер – западный, тихий: до трех метров в секунду.

Воскресенье, 2 июля:

В западных областях ночью пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Днём умеренные, местами значительные дожди. В отдельных пунктах возможен град и шквалистое усиление ветра до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17 °С, днём +22…+27 °С.

В северных областях ночью без осадков, днём кратковременные дожди с грозами, местами шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +26…+31 °С.

В центральных областях Украины ожидается погода преимущественно без осадков, только во второй половине дня в Черкасской области возможны грозовые дожди. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15…+20 °С, днём +28…+33 °С.

В южной половине страны ожидается жаркая и сухая погода. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +29…+34 °С.

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днём +26…+31 °С.

В Киеве под вечер прогремит гроза, пройдет небольшой дождь. Столбики термометров днем поднимутся до +26 °С. Ветер – западный, около двух метров в секунду.