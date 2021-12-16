Выходные и начало недели в Украине будут теплыми и солнечными

В выходные в стране установится комфортная погода. Наконец-то на смену холодному фронту в Украину пришло тепло, +14…+17°С почти по всей территории. Хотя надеяться на окончательное тепло не стоит. После потепления возможно новое похолодание: у погоды все, как и в обычной жизни человека, периоды хорошего и плохого чередуются.

Единственный регион, где температура будет ниже средней по Украине – Крым. Так, в Крыму ночью 0…-1°С, на южном побережье до -2°С, днем в воскресенье и понедельник +7…+10°С.

На западе Украины начиная с субботы температура будет уверенно расти: ночная - в субботу +2°С, в воскресенье +5°С, в понедельник +6°С; дневная: в субботу до +13°С, в воскресенье и понедельник до +16°С. В выходные будет преимущественно солнечно, без осадков, но уже в понедельник на небе появится легкая облачность.

Даже в высокогорье Карпат значительно потеплеет к понедельнику. Если в субботу и воскресенье в этом регионе еще минусовые значения ночной температуры, то уже в понедельник ночью 0…+2°С, днем +11…+12°С.

Во Львове в выходные днем будет ясное небо, облачность вероятна только очень легкая, ветер умеренный северный, северо-западный. В начале недели температура днем повысится до +16°С градусов, без осадков, влажность воздуха повысится до 76%.

В южном регионе страны сохраняется весенняя тенденция повышения ночной температуры: с субботы по понедельник от 0…+2°С до +6…+8°С. Днем повышение температуры воздуха не так заметно: от +12 °С в субботу до +13…+15°С в понедельник. Только в Запорожской области в понедельник ожидается до +18°С. В Херсонской области в начале недели могут быть дожди.

На востоке Украины в выходные ночная температура до +5°С. Днем в воскресенье в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди, температура воздуха +12…+13°С. В Харьковской и Днепропетровской областях дожди маловероятны, в выходные днем до +14°С. По прогнозу Синоптика в понедельник в восточном регионе переменная облачность, температура поднимется до +17…+21°С.

В центральной и северной части Украины в выходные будет ясная погода, днем в субботу до +12…+13°С, в воскресенье +14…+15°С. А уже в понедельник появятся тучи, но в этот день обойдется без дождя. Температура воздуха в начале недели ночью +4…+7°С, днем до +17°С.

В столице Украины выходные порадуют весенним солнцем, комфортной температурой воздуха днем до +15°С, ясным небом. К вечеру понедельника возможна облачность, слабый восточный, северо-восточный ветер, влажность воздуха до 80%. Температура воды в Днепре +6°С.