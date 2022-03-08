В Украине дожди и грозы: прогноз погоды 8 июня

По данным Гидрометцентра, сегодня во всех регионах страны ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах на севере сгустится туман.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С.
В Волынской, и Ровненской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +23...+26 °С
В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +21...+24 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 днем +23…26 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 днем +21…24 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +20...+23 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С.
В Волынской, и Ровненской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +23...+26 °С
В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +21...+24 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 днем +23…26 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 днем +21…24 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +20...+23 °С.
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