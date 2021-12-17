Возможны дожди: погода в Украине на 13 апреля

По информации синоптиков, атмосферный фронт принесет в Украину похолодание, практически на всей территории страны возможны кратковременные осадки в виде дождя.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.
В Днепропетровской и Черкасской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +15...+18 °С.
В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +17...+20 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.
В Сумской и Черниговской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +16...+19 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +18...+21 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.
Солнце взойдет в 6:07, а зайдет в 19:49. Долгота дня составит 13 ч 42 мин.
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.
В Днепропетровской и Черкасской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +15...+18 °С.
В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +17...+20 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.
В Сумской и Черниговской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +16...+19 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +18...+21 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.
Солнце взойдет в 6:07, а зайдет в 19:49. Долгота дня составит 13 ч 42 мин.
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