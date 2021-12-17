Возможны дожди: погода в Украине на 13 апреля

06:16 13 Апрель Киев, Украина

По информации синоптиков, атмосферный фронт принесет в Украину похолодание, практически на всей территории страны возможны кратковременные осадки в виде дождя.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.



В Днепропетровской и Черкасской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



В Волынской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +15...+18 °С.



В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.



В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +17...+20 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.



В Сумской и Черниговской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +16...+19 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +18...+21 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.



В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.



Солнце взойдет в 6:07, а зайдет в 19:49. Долгота дня составит 13 ч 42 мин.