Воздух сегодня прогреется до +32 °С, осадки возможны только на западе

06:12 21 июня Киев, Украина





Центральный регион Украины В Украину постепенно приходит настоящее жаркое лето: по всей территории страны будет сухо и жарко, воздух прогреется до +32 °С. Исключение составят только западные регионы, там вероятны дожди и грозы при высокой температуре воздуха.



В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+30 °С.



В Кировоградской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.



В Днепропетровской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.



В Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.



В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.



В Ровненской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +29...+31 °С.



В Черниговской и Сумской областях солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +31...+33 °С.



В Донецкой области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.



В Луганской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +32...+34 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +28...+30 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +27...+29 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.



Солнце взойдет в 4:47, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч. 26 мин.