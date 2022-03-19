Воздух сегодня прогреется до +32 °С, осадки возможны только на западе

06:12 21 июня Киев, Украина

В Украину постепенно приходит настоящее жаркое лето: по всей территории страны будет сухо и жарко, воздух прогреется до +32 °С. Исключение составят только западные регионы, там вероятны дожди и грозы при высокой температуре воздуха.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+30 °С.

В Кировоградской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.

В Днепропетровской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.

В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.

В Ровненской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +29...+31 °С.

В Черниговской и Сумской областях солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +31...+33 °С.

В Донецкой области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.

В Луганской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +32...+34 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +28...+30 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +27...+29 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.

Солнце взойдет в 4:47, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч. 26 мин.