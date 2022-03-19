Воздух сегодня прогреется до +32 °С, осадки возможны только на западе

В Украину постепенно приходит настоящее жаркое лето: по всей территории страны будет сухо и жарко, воздух прогреется до +32 °С. Исключение составят только западные регионы, там вероятны дожди и грозы при высокой температуре воздуха.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+30 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.
В Днепропетровской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.
В Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.
В Ровненской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +29...+31 °С.
В Черниговской и Сумской областях солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +31...+33 °С.
В Донецкой области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.
В Луганской области солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +32...+34 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +28...+30 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +27...+29 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.
Солнце взойдет в 4:47, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч. 26 мин.
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