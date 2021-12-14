Воздух прогреется сегодня до +11 °С. Осадки маловероятны

Антициклон Margarethe практически полностью прогонит осадки с территории Украины, мокрый снег с дождем могут наблюдать лишь жители юго-восточных областей.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +8...+11 °С.
В Кировоградской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +8...+11 °С.
В Ровненской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Сумской и Черниговской областях области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.
Южный регион Украины
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
В Запорожской и Херсонской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
Солнце взойдет в 5:46, а зайдет в 18:20. Долгота дня составит 12 ч 34 мин.
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